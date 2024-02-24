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Способен ли народ слышать голос разума?

Способен ли народ слышать голос разума?

КВАДРАТУРА  КРУГА Эти 10 лет их ничему не научили. Ничему. Просто удивительно. И никакой надежды на прозрение.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Но решает судьбу государства не один среднестатический человек, а то большинство, на плечах которого сидит лидер. &quot;Каждый лично&quot; может  спасти свою душу, но не может спасти страну.
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21 час.
Валентин Щербаков
Хохлотварям за 30 лет так переформатировали сознание, что молодежь до 30 не знает вообще ничего ни о своей несуществующей стране, не хотят работать, а только жить на халяву, как это им вбивает наркоман Зеленский и его жлобское бандитское окружение беспредельщиков и убийц....
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20 час.
АС
Александр Сысоев
Думаю, сейчас доминирует страх признать свои ошибки, а отсюда признать свое безнадежное будущее. Ведь надежда умирает последней,и вся их надежда на чудо от Запада. А вот понимание своей ответственности за случившееся у них близко к нулю.
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6 час.

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