Способен ли народ слышать голос разума?

Natalija Osminina Но решает судьбу государства не один среднестатический человек, а то большинство, на плечах которого сидит лидер. "Каждый лично" может спасти свою душу, но не может спасти страну.

Валентин Щербаков Хохлотварям за 30 лет так переформатировали сознание, что молодежь до 30 не знает вообще ничего ни о своей несуществующей стране, не хотят работать, а только жить на халяву, как это им вбивает наркоман Зеленский и его жлобское бандитское окружение беспредельщиков и убийц....