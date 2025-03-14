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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мухамадуллин в матче с «Чикаго»: передача, 2 броска, 2 блока, 6 потерь и «минус 1» за 22:11. У защитника «Сан-Хосе» 1+7 в 23 играх в сезоне

Защитник «Сан-Хосе» ассистировал при шайбе Коллина Графа в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Блэкхокс» (4:2).

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