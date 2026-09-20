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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент МФЛ Осипов: «99%, что Писарский сможет играть за 2Drots после введения ставок»

Президент WINLINE Медиалиги Николай Осипов заявил, что форвард 2Drots Владимир Писарский, скорее всего, сможет продолжить играть на клуб после введения ставок.

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