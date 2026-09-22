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Бородавко призвал дождаться юридических пояснений решения FIS

Бородавко призвал дождаться юридических пояснений решения FIS

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) об изменении пункта допуска россиян.

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