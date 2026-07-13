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Газета.ру

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Мерц: пора сесть за стол переговоров по Украине

Мерц: пора сесть за стол переговоров по Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о наступлении подходящего момента для начала переговоров по Украине. Трансляцию его выступления по итогам заседания "коалиции желающих" в Париже вел YouTube-канал DRM News.

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