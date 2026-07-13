Мерц: пора сесть за стол переговоров по Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о наступлении подходящего момента для начала переговоров по Украине. Трансляцию его выступления по итогам заседания "коалиции желающих" в Париже вел YouTube-канал DRM News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии