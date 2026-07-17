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Крымская газета

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Крымские парапланеристы взяли золото на чемпионате России по спорту сверхлёгкой авиации

Крымские парапланеристы взяли золото на чемпионате России по спорту сверхлёгкой авиации

Крымские парапланеристы — победители чемпионата России по спорту сверхлёгкой авиации. Об этом сообщили в Министерстве спорта Крым С 3 по 12 июля в Дагестане прошёл чемпионат России по параплану в дисциплине «скоростное парение».

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