В ссылку или на слияние? Несколько версий назначения Турчака главой Республики Алтай

Эксперты оценили возможные будущие действия нового "начальника Алтая" Президент России подписал указа о назначении секретаря генсовета Андрея Турчака, одного из руководителей партии "Единая Россия", на должность врио главы Республики Алтай.
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