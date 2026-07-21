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Царьград

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Александр Моор объявил о завершении обучения "Боевого резерва"

Александр Моор объявил о завершении обучения "Боевого резерва"

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о завершении проекта "Боевой кадровый резерв". Участники проходят финальный модуль "Современные технологии управления", чтобы презентовать выпускные работы и получить управленческие навыки в мирной жизни.

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