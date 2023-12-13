Родные погибших бойцов СВО смогут получить выплаты на жилье: подробности

МОСКВА, 13 декабря, ФедералПресс. Семьи погибших бойцов СВО смогут получить единовременную социальную выплату не позднее одного года со дня гибели военного, следует из поправок, опубликованных в электронной базе Государственной думы.
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