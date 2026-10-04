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Суть Событий

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Роспотребнадзор: Сотрудница Иркутского противочумного института умерла от пневмонии неустановленной этиологии

Роспотребнадзор: Сотрудница Иркутского противочумного института умерла от пневмонии неустановленной этиологии

Роспотребнадзор назвал стабильной санитарно-эпидемиологическую обстановку в Иркутской области. Причиной смерти сотрудницы противочумного института несколько дней назад названа "пневмония неустановленной этиологии".

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