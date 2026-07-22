Страна и люди
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Страна и люди

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Горят заправки, балкеры и склады: итоги новых ударов по логистике ВСУ

Горят заправки, балкеры и склады: итоги новых ударов по логистике ВСУ

Минувшей ночью ответные удары вновь пришлись по узлам, связывающим украинский тыл с фронтом. В нашем Министерстве обороны сообщили о поражении военных объектов и логистической инфраструктуры сразу в нескольких регионах Украины.

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