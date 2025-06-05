В Ивановской области многодетным семьям выделили участки без подъездных путей

На личном приеме граждан, который провели заместитель прокурора региона Артур Мугу, и. о. руководителя СУ СК России по области Дмитрий Позовский и вице-премьер областного правительства Елена Дрыганова, многодетные родители пожаловались на невозможность использовать предоставленные им земельные участки.