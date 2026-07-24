В нишу лезут те, кому не следовало: французский аэрозольный комплекс защиты от дронов S-KAPS Counter Drone Французы продемонстрировали новый комплекс защиты техники от д.
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В нишу лезут те, кому не следовало: французский аэрозольный комплекс защиты от дронов S-KAPS Counter Drone Французы продемонстрировали новый комплекс защиты техники от д.
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