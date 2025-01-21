Падение Константинополя, как Киев бросает свои силы на ножи русских штурмов: Карта специальной военной операции на Украине на 21 января 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваПадение Константинополя, символически важного населенного пункта, стало не только отражением текущей обстановки на фронтах, но и очередной трагедией, спровоцированной украинским руководством.