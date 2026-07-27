Популярная певица снялась голой в новом клипе

Американская певица Кейси Масгрейвс снялась обнаженной в новом клипе на песню Mexico Honey. Откровенный ролик появился на ее странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
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