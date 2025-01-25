Самые громкие скандалы со студентами в ХМАО

В России 25 января празднуется «Татьянин день», он же День студента. Но в 2024 году учащиеся вузов и колледжей не только добивались успехов в учебе, но и попадали в различные передряги, даже становились фигурантами уголовных дел.
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