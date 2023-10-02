Дэни Элль Спигл — модель, тяжелоатлетка и звезда Instagram

Дэни Элль Спигл (Dani Elle Speegle) — известная фитнес-модель, тяжелоатлетка, спортсменка по кроссфиту и звезда Instagram и TikTok из Соединенных Штатов (соцсети Facebook и Instagram признаны экстремистскими и запрещены в РФ).