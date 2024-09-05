Много ледоколов необязательно для победы в Большой Арктической Игре

Благодаря глобальному потеплению на верхушке мира стало меньше льда. И, как это ни парадоксально, меньше льда означает скачок спроса на ледоколы, необходимых любому кто намерен быть игроком в мире тающих льдов.
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