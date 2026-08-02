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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черкас о недопуске России на ЧМ-2027: «Хоккей и футбол вернут в последнюю очередь. Через спорт идет давление на страну – нужно выдержать, не опускать руки»

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас поделился мнением о недопуске сборной России на чемпионат мира-2027.

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