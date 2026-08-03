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FiNE NEWS

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Игорь Крутой отмечает 72-летие: пять хитов, которые остаются популярными более 40 лет

29 июля 2026 года Игорю Крутому исполнилось 72 года. За более чем четыре десятилетия творческой деятельности он написал множество песен, посвящённых различным аспектам любви — от нежности и надежды до разлуки и боли.

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