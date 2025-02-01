Коллега погибшей в авиакатастрофе в Вашингтоне Волянской рассказала о ее жизни

Инна Овсянникова, коллега советской фигуристки Инны Волянской, погибшей в авиакатастрофе с самолетом и вертолетом около Национального аэропорта имени Рональда Рейгана по Вашингтоном, рассказала РЕН ТВ о жизни и профессиональном пути спортсменки.
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