Дубль Гайича, шедевр Промеса и удар Медины головой на 97-й минуте: «Спартак» и ЦСКА сыграли вничью в 11-м туре РПЛ

«Спартак» и ЦСКА разошлись миром в матче 11-го тура РПЛ. Подопечные Гильермо Абаскаля, как и неделей ранее в игре с «Крыльями Советов», владели мячом значительно больше, но при этом нечасто добирались до чужой штрафной.