Собянин: В 2023 году сеть наземного метро в Москве выросла вдвое

Развитие Московского центрального диаметра будет продолжено в 2024 году В блоге на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии Московских центральных диаметров в прошедшем году.
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