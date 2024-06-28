Трихолог Кохас назвала две частые ошибки при уходе за волосами на море

Эксперт рассказала, как уберечь волосы от вредного воздействия морской воды и солнца Солнце и морская соль могут навредить здоровью волос, отметила врач-трихолог, вице-президент Евразийской трихологической ассоциации Ольга Кохас.
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