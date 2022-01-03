Berg PRESS

422 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина стахова
    Трус, наделал в штаны и удрал.Журналист Цимбалю...
  • Boris Max
    Даже читать не стал.... я живу в Москве и проблема одна в чехию визу получить не могу... и всё....  А либерасты-пидор...Россия: третий го...
  • Александр Бабин
    В глаза одно а за спиной Россию поливает грязью.Путин и Эрдоган п...

Украсивших авто новогодними гирляндами водителей наказали в Актау (видео)

Украсивших авто новогодними гирляндами водителей наказали в Актау (видео)

В Актау водителей трех авто привлекли к ответственности за гирлянды на машинах, сообщается на . Как рассказали в правоохранительных органах, 30 декабря полицейские заметили на улицах городах три автомобиля, украшенные новогодними гирляндами.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх