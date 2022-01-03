Украсивших авто новогодними гирляндами водителей наказали в Актау (видео)

В Актау водителей трех авто привлекли к ответственности за гирлянды на машинах, сообщается на . Как рассказали в правоохранительных органах, 30 декабря полицейские заметили на улицах городах три автомобиля, украшенные новогодними гирляндами.
В Актау водителей трех авто привлекли к ответственности за гирлянды на машинах, сообщается на . Как рассказали в правоохранительных органах, 30 декабря полицейские заметили на улицах городах три автомобиля, украшенные новогодними гирляндами.
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