Сколько еще нужно ползать на коленках инвалиду из станицы Шапсугской? На Кубани не решается огромная проблема пожилой женщиныИстория женщины-инвалида, которая из-за ошибки дорожников оказалась запертой в собственном доме, получила продолжение.