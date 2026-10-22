Сколько еще нужно ползать на коленках инвалиду из станицы Шапсугской? На Кубани не решается огромная проблема пожилой женщиныИстория женщины-инвалида, которая из-за ошибки дорожников оказалась запертой в собственном доме, получила продолжение.
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