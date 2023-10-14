В Державинском готовят наставников в сфере технологического предпринимательства

В Державинском стартовал образовательный проект «Мастерская «PRO-tech», кто станет наставником». Это комплексная программа подготовки наставников в области технологического предпринимательства из числа молодых педагогических работников и специалистов, развивающихся на технологических рынках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии