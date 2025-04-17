Нижегородскими полицейскими задержаны члены организованной группы, которые вымогали деньги у криптовалютчика

В производстве следователя СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «в», «г», частью 2 статьи 163 УК РФ «Вымогательство» в отношении троих участников группы, которые вымогали денежные средства у криптовалютчика.