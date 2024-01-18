Трудовые мигранты покидают Калининградскую область: кто их заменит

Проблема оттока трудовых мигрантов в стране ярко обозначилась в конце 2023 года. Работодатели все чаще заявляли о нехватке рабочих рук, а иностранцы из бывших союзных республик массово потянулись обратно домой.
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