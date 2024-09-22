Кертен: обстрел РФ Storm Shadow напрямую вовлек бы Великобританию в конфликт

Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен заявил, что если Украина получит разрешение на удары по территории Российской Федерации с помощью Storm Shadow, это вовлечет Великобританию в украинский конфликт.
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