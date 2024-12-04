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Митинг ко Дню Неизвестного Солдата прошел в Лосино-Петровском

Митинг ко Дню Неизвестного Солдата прошел в Лосино-Петровском

вспомнили о героизме и самоотверженности красноармейцев в годы Великой Отечественной войны. Почтили память красноармейцев педагоги и студенты подразделения Щелковского колледжа № 7, «Волонтеры Подмосковья», участники «Молодой гвардии», жители округа, муниципальный депутат Алексей Дьяконов, председатель Совета ветеранов Людмила Жарова и директор центра «Движение» Вячеслав Градин.

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