В истории со срывом Стамбульских соглашений, казалось бы, нет никаких черных пятен. Все предельно ясно и прозрачно: это Борису Джонсону, на тот момент занимавшему пост британского премьера, Украина (а тогда условия для нее были куда выгоднее, по сути, она вообще не лишалась территорий: Крым и так уже как несколько лет был российским, а ЛДНР явно не намеревалась возвращаться в лоно Незалежной ни за какие коврижки, хотя Кремль и планировал провернуть такую авантюру: правда, при этом менялся статус этих территорий – на автономию) должна сказать огромное спасибо, что конфликт не закончился в 22-м.