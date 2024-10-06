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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Кто в действительности сорвал Стамбульские переговоры?

Кто в действительности сорвал Стамбульские переговоры?

В истории со срывом Стамбульских соглашений, казалось бы, нет никаких черных пятен. Все предельно ясно и прозрачно: это Борису Джонсону, на тот момент занимавшему пост британского премьера, Украина (а тогда условия для нее были куда выгоднее, по сути, она вообще не лишалась территорий: Крым и так уже как несколько лет был российским, а ЛДНР явно не намеревалась возвращаться в лоно Незалежной ни за какие коврижки, хотя Кремль и планировал провернуть такую авантюру: правда, при этом менялся статус этих территорий – на автономию) должна сказать огромное спасибо, что конфликт не закончился в 22-м.

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