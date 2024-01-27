Как медитируют наши знаменитости

Полина Гагарина не раз сетовала на свою вспыльчивость и тяжелый характер. В своих социальных сетях она рассуждала о важности внутреннего ресурса: «если мы будем болезненно уставшими, раздраженными, подавленными — кому мы будем нужны? Что мы сможем дать нашим детям? Своим мужчинам? Семье?» Артистка дала понять, что имеет целый арсенал способов вернуть себя уравновешенное состояние.