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Дзен Дневник

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Как медитируют наши знаменитости

Полина Гагарина не раз сетовала на свою вспыльчивость и тяжелый характер. В своих социальных сетях она рассуждала о важности внутреннего ресурса: «если мы будем болезненно уставшими, раздраженными, подавленными — кому мы будем нужны? Что мы сможем дать нашим детям? Своим мужчинам? Семье?» Артистка дала понять, что имеет целый арсенал способов вернуть себя уравновешенное состояние.

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