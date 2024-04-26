Nissan представил сразу 4 электрических концепта для Китая

Nissan штурмовал Пекинский автосалон 2024 года четырьмя новыми концептуальными автомобилями: седан Epoch и внедорожник Epic оснащены полностью электрическими силовыми агрегатами, а седан Evo и внедорожник Era представляют собой подключаемые гибриды.
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