Финики. Очень полезны для сердца человека, так как содержат калий в большом количестве. Он нужен для нормального функционирования сердца и сосудов.
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Финики. Очень полезны для сердца человека, так как содержат калий в большом количестве. Он нужен для нормального функционирования сердца и сосудов.
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