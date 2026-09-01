Отец-подросток выдал новорождённого за подкидыша, спасаясь от гнева родителей. Ребёнок чудом выжил

В Италии разгорелся скандал вокруг истории о «найденном» младенце – как выяснилось, юноша сам позвонил спасателям, но солгал, чтобы прикрыть свою 15-летнюю подругу, которая только что родила.
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