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Царьград

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Отец-подросток выдал новорождённого за подкидыша, спасаясь от гнева родителей. Ребёнок чудом выжил

Отец-подросток выдал новорождённого за подкидыша, спасаясь от гнева родителей. Ребёнок чудом выжил

В Италии разгорелся скандал вокруг истории о «найденном» младенце – как выяснилось, юноша сам позвонил спасателям, но солгал, чтобы прикрыть свою 15-летнюю подругу, которая только что родила.

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