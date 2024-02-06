В Сети оценили анонс интервью Карлсона с Путиным: «Они в ужасе»

МОСКВА, 7 февраля, ФедералПресс. Пользователи социальных сетей оценили обращение журналиста Такера Карлсона, который пообещал донести до населения Запада позицию президента России Владимира Путина по конфликту на Украине.
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