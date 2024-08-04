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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ничушкин об Овечкине: «Понимаешь, почему ему вся эта слава досталась. Один раз летели в самолете, к нему подходили один за одним человек 20, он ни одному не отказал»

«Очень хороший момент про Сашу расскажу. К каким-то людям слава идет и видно, что они как будто ее и не хотят.

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