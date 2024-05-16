ФСБ: В Крыму предотвращен теракт на железной дороге

ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму. Как сообщили РИА «Новый День» в Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, гражданина РФ 1999 года рождения украинские спецслужбы, по предварительным данным, завербовали осенью 2023 года.