ФСБ: В Крыму предотвращен теракт на железной дороге

ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму. Как сообщили РИА «Новый День» в Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, гражданина РФ 1999 года рождения украинские спецслужбы, по предварительным данным, завербовали осенью 2023 года.
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