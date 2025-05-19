Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 900 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Свешников
    Браво Жога❗Здесь надо работать как Вагнер, по другому тут просто не получится.Алчые они -африкадеры на халяву,ничего ...Жога получил ожид...
  • Александр
    Конечно очень сложное дело объяснить что либо эстонцам но когда нибудь поймут что на Россию гавкать опасно!!!Россия задержала ...
  • Георгий Лазаренко
    Ельцин даже мертвый мешает жить стране и людям!!!Развалил союз,сволочь,чуть Россию не продал амерам!!!Жога получил ожид...

Русская Одесса

Русская Одесса

В русском городе Одесса, временно оккупированном нацистами киевского режима, постамент памятника императрице Екатерине II, по приказу которой в 1794 году была основана Одесса, раскрасили в цвета флага России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх