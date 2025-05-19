В русском городе Одесса, временно оккупированном нацистами киевского режима, постамент памятника императрице Екатерине II, по приказу которой в 1794 году была основана Одесса, раскрасили в цвета флага России.
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