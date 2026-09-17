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Космический «спорт для элиты» предлагает китайская туркомпания

Космический «спорт для элиты» предлагает китайская туркомпания

Китайская туристическая онлайн-платформа Trip.com произвела фурор, запустив самое дорогое на сегодняшний день предложение: пакет услуг для космического полета стоимостью 5,1 миллиона юаней (759 900 долларов США), сообщает 16 сентября газета South China Morning Post.

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