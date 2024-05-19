📖В Симферополе планируют открыть духовную академию для мирян Её хотят разместить в здании Таврической духовной семинарии, так как в будущем семинария будет находиться в Севастополе.
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📖В Симферополе планируют открыть духовную академию для мирян Её хотят разместить в здании Таврической духовной семинарии, так как в будущем семинария будет находиться в Севастополе.