Глава СПЧ Фадеев призвал приравнять электровелосипеды к мопедам

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил обязать курьеров получать права на управление электровелосипедами.
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Однозначно.
И всех вон с тротуаров, всех на проезжую часть. Колёса большого диаметра? с дорожными неровностями, проходимыми для легковых, справляемся? - вот и вперёд. Светоприборы дневного действия, зеркало заднего вида, регзнак, права - и вперёд, во соблюдение норм ПДД.