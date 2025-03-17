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Царьград

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FT: Более 50 человек задержали в Саудовской Аравии за "аморальные действия"

FT: Более 50 человек задержали в Саудовской Аравии за "аморальные действия"

Власти решились на жёсткие меры, так как государство готовится к чемпионату мира по футболу.В Саудовской Аравии задержали более пятидесяти человек, включая иностранных граждан, по подозрению в совершении действий, которые считаются безнравственными.

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