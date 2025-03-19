Андрей Воробьев: пожароопасный сезон в Подмосковье начнется 20 марта

В 2025 году пожароопасный сезон в Подмосковье объявлен на 20 марта, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках совещания с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Патрушевым по подготовке к прохождению паводка и пожароопасного периода.
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