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Вяльбе: лыжники из РФ примут участие в Олимпиаде 2026 года при наличии квот

Вяльбе: лыжники из РФ примут участие в Олимпиаде 2026 года при наличии квот

Президент Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе сообщила, что российские лыжники смогут участвовать в Олимпийских играх 2026 года только при возвращении от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) квот для выступлений на соревнованиях, пишет агентство ТАСС.

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Eduard
Из спорта сделали политику!
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