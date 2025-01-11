Вяльбе: лыжники из РФ примут участие в Олимпиаде 2026 года при наличии квот

Президент Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе сообщила, что российские лыжники смогут участвовать в Олимпийских играх 2026 года только при возвращении от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) квот для выступлений на соревнованиях, пишет агентство ТАСС.
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