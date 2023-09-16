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Кенин вышла в финал впервые с «Ролан Гаррос»-2020

93-я ракетка мира София Кенин обыграла №61 Эмму Наварро в полуфинале в Сан-Диего – 6:2, 5:7, 6:4. Американка вышла в финал впервые с «Ролан Гаррос»-2020.

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