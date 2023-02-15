Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Ман Сити»

«Арсенал» и «Манчестер Сити» играют в перенесенном матче 12-го тура АПЛ. Чемпионат Англии 12-й тур Арсенал – Манчестер Сити 0:0 (первый тайм) Дата проведения 15 февраля, 22.
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