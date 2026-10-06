CIA Season 2 Premiere Recap: A Shocking Family Secret Comes To Light

Colin and Bill are back in action in the premiere of CIA - but what big mystery will the guys be attempting to solve this season? Read our recap for details.
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