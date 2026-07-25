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Царьград

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Украина потеряла $40 млрд из-за сокращения экспорта металла

Украина потеряла $40 млрд из-за сокращения экспорта металла

Экспорт металла с Украины снизился с $15,7 млрд в 2021 году до $4,7 млрд в 2025-м, что привело к потерям в $40 млрд.

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